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آرسنال يعلن تعاقده مع حارس مرمى ديجون الفرنسي

الرياضة تبليغ
آرسنال يعلن تعاقده مع حارس مرمى ديجون الفرنسي
آرسنال يعلن تعاقده مع حارس مرمى ديجون الفرنسي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى الأيسلندي أليكس رونارسون لمدة 4 سنوات، قادما من ديجون الفرنسي.

وعبر رونارسون عن سعادته بالانتقال لآرسنال، مؤكدا جاهزيته واستعداده لمساعدة الفريق.

وقدرت التقارير الصحفية صفقة انتقال رونارسون بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان نادي ارسنال أعلن عن بيع حارسه إيميليانو مارتينيز لصفوف نادي أستون فيلا.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 