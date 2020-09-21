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كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني

الرياضة تبليغ
كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني
كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني
أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني متقدما علي الزمالك بنتيجة ٢٥-١٦ في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ ليقترب من حسم المباراة لصالحه بعد تقدمه بنتيجة ٢-٠ فى عدد الأشواط. 

وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.

المتأهل بين الأهلي والزمالك سيلاقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والجيش، التي ستقام اليوم، في الساعة الرابعة.

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