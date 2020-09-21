اجتمع طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي مع اللجنة الفنية لكرة القدم في حضور عز الدين عبد الجواد ، عضو مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجنة من نجوم النادي الأوليمبي محمد الكأس ونبيل الدقاق ، عصام ابو ضيف ، محمود غزال، رئيس قطاع الناشئين . وتمت مناقشة خلال الإجتماع اختصاصات اللجنة الفنية انتقاء العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين وترشيحهم لفريق الكرة الأول بقيادة كابتن أحمد سارى . إضافة إلى مناقشة انتقاء اللاعبين المميزين من الفرق المنافسة خلال المباريات الرسمية لفرق قطاع الناشئين وضمهم الي النادي الأوليمبي. كما جرى تقييم أداء المدربين داخل قطاع الناشئين من ناحية الالتزام والتعامل مع اللاعبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس نادى الأوليمبي يجتمع مع اللجنة الفنية لتصعيد ناشئين للفريق الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.