نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا في المقال التالي
أحرز هدفين المقاصة اللاعب حسني فتحي، بينما سجل هدفين الشرطة كلا من عمر عبد الشافي (عسلية) واسلام عادل.
ويستعد انحاد الشرطة لمواجهة سرس الليان ودياً الخميس المقبل على ملعبه، في إطار سلسلة المواجهات الودية، قبل عودة منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.
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