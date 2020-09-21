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اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا

الرياضة تبليغ
اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا
اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة مع فريق مصر للمقاصة بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، وذلك ضمن استعدادات الشرطة لاستئناف دورى القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، واستعدادات المقاصة لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين بالدوري العام.

أحرز هدفين المقاصة اللاعب حسني فتحي، بينما سجل هدفين الشرطة كلا من عمر عبد الشافي (عسلية) واسلام عادل.

ويستعد انحاد الشرطة لمواجهة سرس الليان ودياً الخميس المقبل على ملعبه، في إطار سلسلة المواجهات الودية، قبل عودة منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 