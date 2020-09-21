نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي، على مقربة من الرحيل عن الفريق، وذلك بعد وصول العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية لضم اللاعب، بالإضافة إلى عدم الحسم في ملف عودتة للمشاركة مع الفريق أساسياً.
ويحق للاعب المغربي أزارو، التعاقد مع الفريق الذي يريده يناير المقبل، حيث سيصبح لاعب حر، بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر.
يذكر أن بيراميدز هو أهم الاندية التي ابدت اهتماها بضم اللاعب ويعد أحد أبرز المنافسين للنادي الأهلي بعرض مغري للاعب بعقد بـ2 مليون دولار في العام.
ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين فايلر، وأزارو، حيث لا يرغب المدير الفني السويسري في الاعتماد على اللاعب في ظل عدم قناعته بمستواه.
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