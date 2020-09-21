نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأمريكي الشاب كونراد دي لافوينتي نجم برشلونة الإسباني رفض الانضمام إلى ريال مدريد في الفترة الماضية.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النجم الأمريكي عندما كان يلعب في صفوف دام في مدينة برشلونة عندما كان في الحادية عشر من عمره تلقى عرضين من برشلونة وريال مدريد.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأمريكي الشاب فضل الإنتقال إلى برشلونة، حيث يقيم مع عائلته على الرغم من أن والده كان يعمل في العاصمة مدريد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كونراد الجناح البالغ من العمر 19 عامًا ظهر في المباريات التحضيرية للموسم الجديد وقدم مستوى مميز للغاية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا قد يجعله يشارك في بعض المباريات الرسمية في هذا الموسم لأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني معجب بما يقدمه.
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