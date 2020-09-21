أخبار عاجلة
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -
شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو -
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

الرياضة تبليغ
نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد
نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأمريكي الشاب كونراد دي لافوينتي نجم برشلونة الإسباني رفض الانضمام إلى ريال مدريد في الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النجم الأمريكي عندما كان يلعب في صفوف دام في مدينة برشلونة عندما كان في الحادية عشر من عمره تلقى عرضين من برشلونة وريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأمريكي الشاب فضل الإنتقال إلى برشلونة، حيث يقيم مع عائلته على الرغم من أن والده كان يعمل في العاصمة مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كونراد الجناح البالغ من العمر 19 عامًا ظهر في المباريات التحضيرية للموسم الجديد وقدم مستوى مميز للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا قد يجعله يشارك في بعض المباريات الرسمية في هذا الموسم لأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني معجب بما يقدمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 