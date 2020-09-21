نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة حرس الحدود في لقاء الجولة 28 من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - ايريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة .

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