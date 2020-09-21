أخبار عاجلة
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -
سقوط صاروخ شمال غرب إيران نتيجة الصراع في قره باغ -
القاهرة.. طرفا الحوار الليبي يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية -
هل مصر مستعدة لموجة كورونا ثانية؟ وزيرة الصحة تجيب -
مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات -
اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي. -
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -
شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو -
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -

الشرقية للدخان يواجه بشتيل وديًا

الرياضة تبليغ
الشرقية للدخان يواجه بشتيل وديًا
الشرقية للدخان يواجه بشتيل وديًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرقية للدخان يواجه بشتيل وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم بنظيره مركز شباب بشتيل بقيادة أحمد صابر، في مباراة ودية تجمعهم عصر الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

لعب الدخان عدة وديات من قبل، حيث فاز على سبورتنج، وتعادل امام الشرطة والحمام، وخسر امام كوكاكولا، وسيراميكا، والداخلية.

بينما لعب بشتيل مباراة ودية وحيدة، وخسر امام البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

وواجه الفريقين كلاهما البعض ذهابا وايابا، وفاز الدخان بالمباراتين بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الدخان لمواجهة القومي، بينما يستضيف بشتيل فريق العياط.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية للدخان يواجه بشتيل وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 