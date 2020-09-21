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شاهد مباراة أهداف مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري المصري

الرياضة تبليغ
شاهد مباراة أهداف مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري المصري
شاهد مباراة أهداف مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مباراة أهداف مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

حقق طلائع الجيش فوزًا غايًا على وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساءاليوم ضمن منافاست الدوري المصري لكرى القدم.

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