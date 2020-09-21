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تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الرياضة تبليغ
تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي :

في حراسة المرمى : إيدرسون مواريش 

خط الدفاع : ووكر - آكي - ستونز - ميندي

خط الوسط : رودريجو - فيرناندينيو - دي بروين - فودين 

خط الهجوم : ستيرلنج - خيسوس

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