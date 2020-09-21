عبد الله السعيد يعود لقيادة بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

وغاب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة.

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