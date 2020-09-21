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الشفاء الجيد هو المفتاح .. كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته من الجيم.. شاهد

الرياضة تبليغ
الشفاء الجيد هو المفتاح .. كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته من الجيم.. شاهد
الشفاء الجيد هو المفتاح .. كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته من الجيم.. شاهد

وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

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