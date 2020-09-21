ثنائي الأهلي.. سموحة يتخطى المصري بهدفي صلاح محسن وناصر ماهر

وواصل أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تحقيق الانتصارات المتتالية منذ توليه قيادة الفريق ليتواجد في المركز الخامس من جدول تريتب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة.
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