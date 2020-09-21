شاهد.. تكريم بيراميدز لـ جون أنطوي على دخوله نادي المائة

كرم نادي بيراميدز، النجم الغاني جون أنطوي، هداف فريق الكرة بمناسبة دخوله نادي المائة، وتسجيل أكثر من ١٠٠ هدف في تاريخ مشاركاته مع الأندية بالكرة المصرية.
وسجل أنطوي حتى الآن ١٠٢ هدف مع الكرة المصرية بجميع المسابقات كان آخرها هدفين في شباك وادي دجلة.
وكرم المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي، النجم الغاني ومنحه درع بيراميدز تكريما له، برفقة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.
واحتفل أمس الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي بيراميدز بتخطي الهداف الغاني جون أنطوي مائة هدف في الكرة المصرية خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.
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