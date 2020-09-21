بمشاركة تريزيجيه.. شوط أول سلبي بين أستون فيلا وشيفيلد في البريميرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تحصل إيجان مدافع شيفيلد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 12 بعد تدخله مع ويتكينز مهاجم أستون فيلا.

وبرغم النقص العددي، تحصل نادي شيفيلد يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 37 سددها لاندسترام، لكن مارتينيز حارس أستون فيلا تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويشارك لاعبنا محمود حسن تريزيجيه في المباراة أساسيا مع أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.