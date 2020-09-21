في مفاجأة غير متوقعة.. راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة السابق وإشبيلية الإسباني الحالي، اعتزاله اللعب الدولي في خطوة مفاجئة للغاية لجميع عشاق اللاعب.

وقال راكيتيتش /32 عاما/ في تصريحات لموقع الاتحاد الكرواتي على الإنترنت :"وداع المنتخب هو أصعب قرار اتخذته في مسيرتي الاحترافية. لكنني شعرت بأنه الوقت المناسب."

وأضاف :"أنا مقتنع بأننا لا يزال لدينا منتخب رائع أمامه مستقبل مشرق. أتمنى التوفيق لأصدقائي وزملائي في التحديات المقبلة."

وشارك راكيتيتش، المولود في سويسرا، في 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي سجل خلالها 15 هدفا.

وكان راكيتيتش من العناصر البارزة في المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2018 بروسيا عندما وصل الفريق إلى النهائي قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي 2 / 4 .

وبعد أن قضى ستة أعوام ضمن صفوف برشلونة، عاد راكيتيتش إلى أشبيلية، الذي لعب له من قبل بين عامي 2011 و2014 .