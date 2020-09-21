نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لعشاق بايرن ميونخ قبل السوبر الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، عن صدمة جديدة لجماهير بايرن ميونخ باحتمالية عدم السفر لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية في بودابست هذا الأسبوع، خشية من تحول المباراة إلى بؤرة لانتشار كوفيد-19.
ويلتقي بطل ألمانيا، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، مع اشبيلية بطل الدوري الأوروبي في العاصمة المجرية يوم الخميس المقبل.
وقال سودر "معدتي تؤلمني عندما أفكر في كأس السوبر. بودابست منطقة خطر. يجب أن نتحلى بالحرص التام، لا نريد المخاطرة".
وأصيب آلاف الأشخاص بالفيروس في منتجع إيشجل النمساوي الشتوي في وقت سابق من العام الحالي، حيث انتشر الفيروس في الحانات المزدحمة بعد التزلج على الجليد في المنتجع في بداية مراحل تفشي الفيروس.
وأضاف سودر أنه في حال سفر الآلاف من بافاريا إلى المجر، التي تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي عند عودتهم.
وسيتم اتخاذ قرار بشأن تشديد الإجراءات الصحية غداً الثلاثاء.
وقال سودر "يجب التفكير في أمر السفر مرة اخرى ومعرفة ما إذا كان هذا ضروريا حقا. كأس السوبر مباراة مثيرة، ولكنها ليست الأكثر أهمية على الإطلاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة لعشاق بايرن ميونخ قبل السوبر الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.