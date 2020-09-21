نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لعشاق بايرن ميونخ قبل السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، عن صدمة جديدة لجماهير بايرن ميونخ باحتمالية عدم السفر لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية في بودابست هذا الأسبوع، خشية من تحول المباراة إلى بؤرة لانتشار كوفيد-19.

ويلتقي بطل ألمانيا، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، مع اشبيلية بطل الدوري الأوروبي في العاصمة المجرية يوم الخميس المقبل.

وقال سودر "معدتي تؤلمني عندما أفكر في كأس السوبر. بودابست منطقة خطر. يجب أن نتحلى بالحرص التام، لا نريد المخاطرة".

وأصيب آلاف الأشخاص بالفيروس في منتجع إيشجل النمساوي الشتوي في وقت سابق من العام الحالي، حيث انتشر الفيروس في الحانات المزدحمة بعد التزلج على الجليد في المنتجع في بداية مراحل تفشي الفيروس.

وأضاف سودر أنه في حال سفر الآلاف من بافاريا إلى المجر، التي تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي عند عودتهم.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن تشديد الإجراءات الصحية غداً الثلاثاء.

وقال سودر "يجب التفكير في أمر السفر مرة اخرى ومعرفة ما إذا كان هذا ضروريا حقا. كأس السوبر مباراة مثيرة، ولكنها ليست الأكثر أهمية على الإطلاق".