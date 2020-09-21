قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - أصبحت أيام النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في القلعة الحمراء معدودة، بسبب رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر في رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي.
رحيل جونيور أجايى عن الأهلي
ووافق المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على رحيل النيجيرى جونيور أجايى، في الميركاتو الصيفي.
من جانبه تلقى النيجيرى جونيور أجايى عرضًا من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدورى التركى فى الموسم الجديد.
وأكد مسؤولو الشركة أن هناك أحد أندية القمة فى الدورى الروسى تطلب الحصول على خدمات النيجيرى جونيور أجايى.
وأوضحوا أنهم بصدد ارسال عرض رسمى للأهلى خلال الساعات القادمة لشراء أجايى حال وجود نية من الأهلي بالتفريط فى خدمات النيجيرى جونيور أجايى.
ويرغب مسؤولو النادي الأهلي، في ضم ثنائى أجنبى هما بنسبة كبيرة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى والجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى أو مهاجم أجنبى أخر لذا سيكون الأهلى مُطالب بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب خلال ميركاتو الصيف الجاري.
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