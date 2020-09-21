وتابع : " تواصل معي وكلاء فقط وعرضوا عليّ تدريب نادي الزمالك ولم يتواصل معي أحد من مسئولي النادي".
يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب جاريدو من تولي تدريب نادي الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق مؤخرًا إلى نادي التعاون السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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