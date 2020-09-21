جون أنطوي يتقدم لـ بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

أحرز بيراميدز الهدف الأول فى شباك حرس الحدود فى الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ 28 ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 37 عن طريق جون أنطوي من تسديدة قوية فشل حارس مرمي حرس الحدود فى التصدي لها.
وكرم نادي بيراميدز، النجم الغاني جون أنطوي، هداف فريق الكرة بمناسبة دخوله نادي المائة، وتسجيل أكثر من ١٠٠ هدف في تاريخ مشاركاته مع الأندية بالكرة المصرية.
ويحتل بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة ، بينما جاء حرس الحدود فى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة .
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