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يتحدى اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور عن قرار العقوبة: بلوه واشربوا ميته

الرياضة تبليغ
يتحدى اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور عن قرار العقوبة: بلوه واشربوا ميته
يتحدى اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور عن قرار العقوبة: بلوه واشربوا ميته

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على العقوبات الصادرة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الصادرة ضده اليوم، الإثنين، بعد هجومه على اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، منع مرتضى منصور من المشاركة أو الحضور في الأنشطة التي ينظمها الاتحاد المصري لمدة 6 مباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه. طالع التفاصيل

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية على قناة "دوت الخليج"، عن عقوبة لجنة الانضباط "محدش يقدر يمنعني، المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا بأنه لا يجوز لهيئة رياضية أن تعاقب هيئة أخرى مثلها، طبيعي أن لا أحضر المباريات بسبب انتخابات مجلس النواب".

وواصل "قرار اللجنة الخماسية بمنعي من حضور المباريات (تبلوه وتشربوا ميته، ده خامس قرار، القصة ليست فتونة)، المحكمة الإدارية قالت إنه لا يجوز لك معاقبة النادي".

اختتم: "لن أدفع أموال ولن ألتزم بهذه القرار، ولو لم يكن هناك انتخابات مجلس النواب لكنت سافرت ميت غمر وحضرت كافة المباريات".

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