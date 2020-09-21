باتشيكو أفضل من فيريرا لتدريب الزمالك .. ميدو يوضح الفرق بينهما

أكد أحمد حسام ميدو أن باتشيكو كان أفضل من البرتغالي جيسفالدو فيريرا خلال فترة توليه المهمة الفنية لفريق الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "باتشيكو مدرب تكتيكي من الدرجة الأولى وأفضل من فيريرا ومن الناحية التنظيمية باتشيكو كان أفضل".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الزمالك رفضوا الانصياع لتعليمات فيريرا خلال نهائي كأس مصر 2015 الذي طالبهم خلال بالدفاع والعودة للخلف بعد التقدم لكن الكل كان يضغط على الأهلي من منتصف الملعب".