صحفي سعودي: كارتيرون خيب آمال جماهير التعاون .. فيديو

أكد عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أنه لأول مرة يتلقى فريق سعودي هزيمة بسداسية نظيفة فى بطولة دوري أبطال آسيا بعدما خسر التعاون أمام الشارقة بنتيجة 6/0.

وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "التعاون يعاني من مأساة حقيقية فى ظل هذه النتيجة الكارثية والانهيار المتكامل فى هذه المباراة أمام الشارقة. فالفريق لم يقدم أى أداء جيد مع كارتيرون".

وأضاف: "جماهير التعاون كان لديها أمل فى الفرنسي كارتيرون ولكن بعد هذه النتيجة لديهم إحباط كبير، والوضع يحتاج إلى دراسة من جانب مسئولي النادي".