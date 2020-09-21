صحفي سعودي: كارتيرون خيب آمال جماهير التعاون .. فيديو

أكد عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أنه لأول مرة يتلقى فريق سعودي هزيمة بسداسية نظيفة فى بطولة دوري أبطال آسيا بعدما خسر التعاون أمام الشارقة بنتيجة 6/0.
وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "التعاون يعاني من مأساة حقيقية فى ظل هذه النتيجة الكارثية والانهيار المتكامل فى هذه المباراة أمام الشارقة. فالفريق لم يقدم أى أداء جيد مع كارتيرون".
وأضاف: "جماهير التعاون كان لديها أمل فى الفرنسي كارتيرون ولكن بعد هذه النتيجة لديهم إحباط كبير، والوضع يحتاج إلى دراسة من جانب مسئولي النادي".
وألحق نادي الشارقة الإماراتي هزيمة مذلة بنظيره نادي التعاون السعودي بفوزه عليه بستة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الشارقة للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الرابع والأخير.
ويدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريق التعاون بعد فسخ عقده مع فريق الزمالك.
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