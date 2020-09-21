أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

الرياضة تبليغ
ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر
ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

نصح أحمد حسام ميدو، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتعاقد مع باتشيكو أو هيكتور كوبر لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "أنصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر؛ فالزمالك في حاجة إلى مدرب يعتمد على الهجمة المرتدة".

وأضاف "باتشيكو منظم للغاية خاصة على المستوى الدفاعي وكذلك كوبر وكارتيرون كان يلعب بتلك الطريقة والهوية في المباريات الكبرى".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الزمالك على اقتناع تام بأن الفوز في المباريات الكبرى يأتي من خلال تلك الهوية التي تعتمد على الهجمات المرتدة لذلك نصيحتي لمجلس الزمالك أن يتعاقد مع باتشيكو أو كوبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 