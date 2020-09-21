صحفي سعودي: أتوقع عدم نجاح "كارتيرون" مع التعاون السعودي .. فيديو

أكد عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أن التعاون فى حاجة إلى تطوير العمل الفني خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتوقع عدم نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق.
وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "التعاون تعاقد مع لاعبين أقل فى المستوي من المتواجدين سابقًا، وإذا لم ينجح كارتيرون فى تطوير مستوي اللاعبين الحاليين فسوف يتم اقالته من جانب الإدارة".
وأضاف: "التعاون قادر على التعاقد مع صفقات قوية بعد المشاورة مع المدير الفني الفرنسي، ومن الممكن أن يتعاقدوا مع مهاجم بدلًا من تاوامبا".
وألحق نادي الشارقة الإماراتي هزيمة مذلة بنظيره نادي التعاون السعودي بفوزه عليه بستة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الشارقة للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الرابع والأخير.
ويدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريق التعاون بعد فسخ عقده مع فريق الزمالك.
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