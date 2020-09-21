نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل.
رحيل فايلر عن الأهلي
وتلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضا من النادي السعودي، مقابل 6 ملايين دولار في عقد يمتد لمدة موسمين يحصل خلالها على منحة تعاقد قدرها مليون دولار من قيمة العقد خالصة.
من جانبه طلب المدرب السويسري رنيه فايلر مهلة لحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدً الأسبوع الأول من أكتوبر القادم خاصة وأنه سيكون انتهى بشكل كبير من بطولة الدوري المصري ومعرفة مشواره في دوري أبطال أفريقيا.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رحيل المدرب السويسري رنيه فايلر عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل العرض السعودي المقدم لـ «فايلر» للرحيل عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.