بوروسيا دورتموند يُعلن إصابة نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - سيفتقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى جهود نجمه البلجيكي ثورجان هازارد "لأسابيع قليلة" بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا على مستوي ألياف عضلات الفخذ.

وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / صفر أمس الأول السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان هازارد /27 عاما/ قد جرى استبداله في الدقيقة 15 من المباراة.

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