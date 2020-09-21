نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الحرس يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد مكي المدرب المساعد لفريق حرس الحدود، إن مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية كون الحدود واجه أحد أقوى فرق الدوري، والفريق لم يكن موفقا في عدة كرات منها كرة في القائم، وحاول المدير الفني طارق العشري التعديل بالتغييرات التي أجراها ولكن خبرة لاعبي بيراميدز حسمت النتيجة لصالحهم في النهاية.

وكشف المدرب عن أن الحدود يقدم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، واللاعب لا يحتاج لأي حافز ليؤدي بمستوى قوي، ونحاول تعويد اللاعبين على الظهور بهذا المستوى في جميع لقاءات الدوري، أملا في الخروج من الموقف السيء في جدول الدوري وطمعا في البقاء بالأضواء.

شدد على أن الحدود أمامه مواجهة قوية في الجولة المقبلة أمام طلائع الجيش ولابد من الفوز بها أملا في التقدم بجدول الترتيب والخروج من المأزق الحالي، رغم ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة.

المدرب أوضح أن طارق العشري المدير الفني سدد غرامة إيقافه لاتحاد الكرة قبل يومين وفوجيء بأن الإيقاف لم يرفع حتى الآن وفوجئ بأن لجنة المسابقات تطلب منه مغادرة الملعب للمدرجات بسبب الإيقاف واستجاب، رغم أن النادي سدد قيمة الغرامة والإيقاف انتهى منذ أيام.