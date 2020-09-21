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حلوان العام يواجه الصف وديًا

الرياضة تبليغ
حلوان العام يواجه الصف وديًا
حلوان العام يواجه الصف وديًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوان العام يواجه الصف وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق حلوان العام فريق الصف، عصر الثلاثاء، في ثاني تجاربه الودية على ملعبه، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

وبدأ حلوان العام تجاربه الودية بالفوز على رديف وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما يخوض الصف أولى تجاربه الودية، ويسعي سيد غريب المدير الفني للفريق، لتعارف على لاعبيه قبل خوض المباريات المتبقية بالدورى.

ويستضيف حلوان العام فريق أبو النمرس، بينما يستضيف الصف فريق الصيد.

ويحتل حلوان العام المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الصف المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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