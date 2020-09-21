العضاض يقترب من أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة أصبح قريبًا من الاستقرار على وجهته الجديدة في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة الذي طلب منه الرحيل عن الفريق الكتالوني.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس سواريز أصبح قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأنه توصل لاتفاق كامل معهم على الشروط الشخصية إلا أنه هناك تفاصيل بسيطة تفصل النجم الأوروجواياني عن الانضمام لأتلتيكو مدريد.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد اتفق مع لويس سواريز على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس وراء موافقة لويس سواريز على الانتقال للفريق الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك بعض العقبات، أولها أن برشلونة يرغب في جمع بعض الأموال من وراء رحيل لويس سواريز.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العقبة الثانية تتمثل في أن أتلتيكو مدريد يحتاج للتخلص من دييجو كوستا للحصول على المال وبالتالي يتمكن من التعاقد مع لويس سواريز.
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