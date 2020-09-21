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جمهورية شبين بتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم

الرياضة تبليغ
جمهورية شبين بتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم
جمهورية شبين بتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين بتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل فريق جمهورية شبين معسكرا مغلقا في فندق جامعة المنوفية، استعدادا للمواجهة المرتقبة، على ملعبه، أمام فريق نجوم المستقبل، التي ستنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر، من منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني.

وتضم قائمة الفريق المنوفي، كلا من، أحمد المحرات، أمير نعمان، خالد مسعد، محمود حميد، أيمن العادلي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، محمود شعلان، أيمن سعد، محمد خالد، فوفانا، محمد ابو طالب، اسلام محمد، مصطغى هاني، شريف مجدي، أحمد صادق ميدو، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، أحمد سامي.

واستبعد المدير الفني، يوسف علاء، ومحمد شعراوي، وسيسية، ومحمد منصور، ومصطفى شلبي، ووائل علي، وعمرو زينهم، وعمرو ثابت، ومحمود مقلد، ومحمد رمضان، بجانب غياب محمد سعيد شيكا للإيقاف، ومصطفى حافظ، وحمد محمد، للإصابات.

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