نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني توصل لإتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع مدافعه الإسباني إيريك جارسيا.
وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن الناديين الإسباني والإنجليزي إتفقا على أن ينتقل النجم الإسباني إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة لن يتم حتى يجد مانشستر سيتي مدافعًا جديداً في السوق ليحل محل المدافع الكتالوني.
وأوضح البرنامج الإسباني أن إيريك جارسيا سينضم إلى كلا من بيكي ولينجليت وأراوخو بصفتهم قلوب دفاع الفريق الكتالوني لأن كلا من صامويل أومتيتي وتوديبو أصبحوا خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.