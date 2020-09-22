أحمد عيد عبد الملك: فيريرا أو باتشيكو الأنسب لقيادة الزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا أو باتشيكو هما الأنسب لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في الزمالك.
وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "فيريرا من وجهة نظري الأنسب لقيادة الزمالك، فهو قادر على السيطرة على غرفة ملابس الزمالك، ومدرب رائع وشخصيته قوية للغاية".
أضاف: "باتشيكو رقم 2 من وجهة نظري فهو قادر على اللعب بطريقة دفاعية منظمة ومدرب قادر أن يحافظ على شباك فريقه خالية من الأهداف".
وختم حديثه قائلا:"الأنسب للزمالك فيريرا ويأتي بعده باتشيكو من وجهة نظري".
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