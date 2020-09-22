أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، رغم تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال العشري فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".
وعن أزمته مع نادي المصري: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".
وأعلنت إدارة نادي المصري رحيل طارق العشري وتعيين علي ماهر بدلا منه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق العشري: تعرضت للخيانة من إدارة المصري البورسعيدي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.