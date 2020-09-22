ميدو: الأهلي يفكر في عودة حسام غالي الموسم المقبل

أكد أحمد حسام ميدو، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يفكر جديا في الوقت الحالي في عودة حسام غالي نجم الفريق الأسبق إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل.
وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "الأهلي يفكر في الوقت الحالي في عودة حسام غالي للعمل في النادي الأهلي".
وأضاف ميدو، "حسام غالي يقوم بدور رائع خلال عمله في فريق الجونة حاليا.. ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعلم ذلك جيدا".
وختم ميدو حديثه، قائلا "الخطيب يفكر جديا في الاستعانة بخبرات حسام غالي، وبنسبة كبيرة سوف يتواجد في الأهلي الموسم الجديد".
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