أخبار الرياضة| فضيحة كارتيرون مع التعاون.. تطورات تعاقد الزمالك مع مدير فني جديد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن الدوري الممتاز مسابقة قوية للغاية، وفريق حرس الحدود جاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، مشددا على أن الفوز هو الأهم بالنسبة للفريق، بعد خسارة ٣ مباريات متتالية كان الأفضل فيها تماما، ورغم تراجع النتائج أمام دجلة والحدود إلا أن الفريق حقق الفوز وحصد ٣ نقاط غالية وهو الشيء الأهم حاليا في ظل محاولات تجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري للمنافسة على المركز الثاني.

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على نظيره نادي بولونيا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

ألحق نادي الشارقة الإماراتي هزيمة مذلة بنظيره نادي التعاون السعودي بفوزه عليه بستة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأبيض في الفترة الحالية خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق.

حسم الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مدرب نادي الوداد المغربي السابق موقفه من تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

تستعد مصر لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي بعد توقف النشاط في العالم بسبب جائحة كورونا، وهي استضافة بطولة العالم لليد مصر 2021 في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل بنظامها الجديد بمشاركة 32 دولة.