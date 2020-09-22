القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا وموعد المباراة في الدوري المصري

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عمر شويل - جدة تنطلق مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري لتشهد صراع قوي بين الزمالك الساعي للمحافظة على وصافة الدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا وبين طنطا الساعي لحصد النقاط ومحاولة الهروب من مناطق الهبوط والبقاء بين الكبار، ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويسعى الزمالك إلى العودة للانتصارات والطريق الصحيح مرة أخرى بعد الرحيل المفاجئ للمدرب كارتيرون الذي أعلن فسخ تعاقده مع النادي وتعاقده مع فريق التعاون السعودي، وقد تعرض المدرب المؤقت طارق يحيى الذي تولى قيادة الفريق إلى الخسارة في أول مباراة بهدف دون رد أمام أسوان، في حين يسعى رضا عبدالعال الذي تولى مهمة قيادة فريق طنطا الجولة الماضية إلى إنقاذ الفريق ومحاولة إبقاءه في الدوري.

يسعى نادي الزمالك إلى تكرار الفوز على طنطا مرة أخرى، حيث استطاع الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل حينها للزمالك عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد زيزو، أما وليد عادل فتكفل بتسجيل هدفي طنطا، ويأمل الزمالك إلى العودة للانتصارات وعدم فقد مزيد من النقاط، وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة مع بيراميدز والمقاولون العرب على المركز الثاني، حيث يمتلك الزمالك في رصيده 55 نقطة ، بعد استطاعته تحقيق 16 فوز، وسبع تعادلات ، وخمس هزائم من أصل 28 مباراة خاضها في الدوري، في حين يمتلك صاحب المركز الثالث المقاولون العرب 49 نقطة، وصاحب المركز الرابع بيراميدز 48 نقطة.

يسعى نادي طنطا إلى محاولة جمع النقاط والتقدم في جدول الترتيب بعد إعادة الثقة للاعبين من المدرب الجديد الذي أكد للاعبين عدم وجود أي ضغط عليهم، وطلب منهم تقديم أفضل ما بوسعهم، ويتواجد فريق طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز في مبارتين فقط، والتعادل في 12 مباراة، والخسارة في 14 مباراة من أصل 28 مباراة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم

8:00 بتوقيت مصر

9:00 بتوقيت مكة المكرمة

6:00 بتوقيت غرينتش

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا اليوم