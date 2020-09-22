أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم

الرياضة تبليغ
تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم
تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الجهاز الفني للفريق الأول بنادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، قائمة الفريق لمواجهة نظيرة فريق الداخلية، والمقرر اقامتها على ملعب نادي السكة الحديد، في الثالثة والنصف من عصر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثانى.

وضمت قائمة الفريق ٢٠ لاعب، محمود كوكو، و عبد الرحمن، و عبد الله شلبي، وأحمد عيد، وكريم يكن، باسم عادل، ومحمد شيكا، وأحمد وائل، و محمد علاء هيكل، و أشرف أنور، و محمود قطب، نور العريان ، وخالد لطفي، وأحمد فتحي، ومحمود عقل، عبوده عبد الغفار، وحسن يسن، وعصام عابدين، واسامه مرعي، وعماره نيمار.

ويذكر أن منتخب السويس ياتى في المركز الرابع برصيد ٢٥نقطة ، أما الداخلية في مركز الوصيف برصيد ٣١ نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 