نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة منتخب السويس امام الداخلية بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الجهاز الفني للفريق الأول بنادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، قائمة الفريق لمواجهة نظيرة فريق الداخلية، والمقرر اقامتها على ملعب نادي السكة الحديد، في الثالثة والنصف من عصر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثانى.

وضمت قائمة الفريق ٢٠ لاعب، محمود كوكو، و عبد الرحمن، و عبد الله شلبي، وأحمد عيد، وكريم يكن، باسم عادل، ومحمد شيكا، وأحمد وائل، و محمد علاء هيكل، و أشرف أنور، و محمود قطب، نور العريان ، وخالد لطفي، وأحمد فتحي، ومحمود عقل، عبوده عبد الغفار، وحسن يسن، وعصام عابدين، واسامه مرعي، وعماره نيمار.

ويذكر أن منتخب السويس ياتى في المركز الرابع برصيد ٢٥نقطة ، أما الداخلية في مركز الوصيف برصيد ٣١ نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط