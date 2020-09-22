جون أنطوي: أنتظر اللعب بجوار رمضان صبحي.. ودخولي نادي المائة لم يكن سهلًا

أكد جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز، أن اللعب في الدوري المصري يُعد صعبًا؛ في ظل قوة المنافسة، مشددًا على أن دخوله نادي المائة هدفً لم يكن أمرًا سهلًا.

واحتفل نادي بيراميدز بعبور جون أنطوي نادي المائة هدف بعدما رفع رصيده من الأهداف مع جميع الأندية المصرية التي شارك معها إلى 103 أهداف بعد تسجيله مع بيراميدز في مرمى حرس الحدود خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وقال أنطوي، خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورت": "الدوري المصري صعب وقوي بالتأكيد، وتسجيل مائة هدف ليس أمرًا سهلًا، وأنا سعيد بذلك بكل تأكيد، نسعى للفوز بلقب الكونفيدرالية وحصد المركز الثاني في بطولة الدوري".

وواصل: "المنافسة قوية؛ لأن المباريات المتبقية قليلة، ونأمل أن يفقد الزمالك بعض النقاط، الآن هو متقدم علينا، ونحن نسعى لحصد مزيد من النقاط لحسم المركز الثاني".

وأكمل: "بالنسبة للمنتخب الغاني فأنا أفعل ما لدي، ومتأكد أن الجهاز الفني يتابع كل اللاعبين، وسأكون سعيدًا إذا تم استدعائي".

واختتم: "أعلم أن رمضان صبحي لاعب عظيم جدًا واشتركنا في عدد من المباريات مع الأهلي، وفي إحدى المرات بدوري الأبطال صنع ليٌ هدفًا، وأنتظر اللعب بجانبه بكل تأكيد".