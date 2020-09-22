أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق لم يكن الخيار الأمثل للزمالك، ولكن لم يتحدث بذلك وقت وجوده؛ حتى لا تخرج الجماهير وتشير إلى أنه يهدم استقرار الفريق.
وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كارتيرون مكانش عالي فنيا وكانت ميزته في قدرته على إدارة المباريات الكبرى فضلا عن الشق البدني".
أضاف: "كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك في الوقت الحالي هذا ما أعلمه".
وختم: "القدرات والإمكانيات الخاصة للاعبي الزمالك ساعدت كارتيرون على النجاح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد عيد: كارتيرون مكانش عالي فنيا.. وكالديرون الأقرب لتدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.