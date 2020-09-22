بييجي دايما في أوقات صعبة.. ميدو: طارق يحيى مظلوم في الزمالك

دافع أحمد حسام ميدو عن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك حاليا، مشددا على أن التوقيت الذي يتولى فيه المهمة الفنية؛ يظلمهُ.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "طارق يحيى مظلوم في الزمالك، ويأتي في وقت صعب للغاية".
وأضاف: "في كل مرة يتولى المهمة الفنية للزمالك طارق يحيى يأتي في وقت صعب والأمر يمثل ضغطا كبيرا عليه".
وكان طارق يحيى تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك خلفا لكارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.
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