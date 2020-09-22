علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وإيقافه عن أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏ وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامح" زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، ‏على شاشة " الزمالك"،:"لا توجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس ‏نادي".‏ وواصل: "يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وآخدك وأنزل".‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور ردا على قرار لجنة الانضباط: لا توجد لائحة لفرض ‏عقوبة على رئيس النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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