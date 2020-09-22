لاعب دجلة يعتذر لـ طفل الملاعب في مباراة طلائع الجيش

وجه محمد هلال لاعب وادي دجلة الاعتذار إلي طفل الملاعب بعد الطريقة السيئة التي تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكري . وقال محمد هلال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، تصرفي جاء بسبب بعض العصبية وتأخر الفريق وكنا نحتاج إلي الفوز باللقاء ". وأوضح أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر في الصورة، مؤكدا أنه يحترم الجميع ولا يقصد إهانة أطفال الملاعب .

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