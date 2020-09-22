ميدو: أحمد عيد يمتلك شخصية الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو، على أحمد عيد، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم تصعيده للفريق الأول خلال الفترة الماضية.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أحمد عيد يمتلك شخصية الزمالك، وهذه ميزة الناشئ".
وأضاف: "على الأهلي والزمالك تصعيد ناشئ واحد أو 2 على الأقل في كل موسم".
وختم حديثه : "أرى أن هناك ظلما يتعرض له أبناء النادي بشكل كبير، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم بشكل أكبر".
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