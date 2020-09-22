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الإيطالي باولو تراميزاني مرشحا لتدريب الزمالك

الرياضة تبليغ
الإيطالي باولو تراميزاني مرشحا لتدريب الزمالك
الإيطالي باولو تراميزاني مرشحا لتدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن المدرب الإيطالي الذي تحدث عنه مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وأكد المصدر أنه ضمن القائمة النهائية الخاصة بالمدربين المرشحين لتدريب القلعة البيضاء.

وقال المصدر إن المدرب الإيطالي باولو تراميزاني مدرب سيون وأبويل السابق وهو منافس كالديرون على قيادة الزمالك حتى الآن.

ويجتمع مسئولو الزمالك حاليًا في منزل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول، في حضور فاروق جعفر والوكيلين يحيى علي ومحمد حبشي لحسم ملف المدرب.

ويفاضل الزمالك بين المدرب الايطالي  والأرجنتيني كالديرون في الوقت الحالي لتولي أحدهما  مهمة تدريب الفريق الأبيض ويعد الاخير الاقرب لتولي قيادة الفريق.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 