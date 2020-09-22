أحمد عيد: نسبة فوز بيراميدز بالدوري 5%

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق أن نسبة فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد 5% فقط.
وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "صعب فوز بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد؛ فالفريق لا يمتلك الهوية التي تجعله قادرا عن ذلك".
وتطرق عيد للحديث عن رمضان صبحي الذي انتقل إلى بيراميدز قال: "رمضان أخطأ بالانتقال إلى بيراميدز في هذا الوقت، يجب أن تبني تاريخا لنفسك أولا، وكنت أُفضل أن يبقى في الأهلي".
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