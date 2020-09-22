تامر عبد الحميد: كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك.. فيديو

قال تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق بالزمالك، إن الأرجنتيني جابريل كالديرون، هو الأقرب لتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف تامر عبدالحميد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن إدارة الزمالك انقسمت حول فيريرا لأكثر من سبب مثل عمره البالغ ٧٦ سنة، بجانب المبلغ المالي الكبير الذي طلب المدرب الحصول عليه.
وواصل أن باتشيكو تسبب في انقسام داخل الزمالك أيضا، لأنه سبق وهرب من النادي؛ مما جعل أكثر من شخص باللجنة يتحفظ عليه.
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