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تامر عبد الحميد: كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك.. فيديو

الرياضة تبليغ
تامر عبد الحميد: كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك.. فيديو
تامر عبد الحميد: كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك.. فيديو

قال تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق بالزمالك، إن الأرجنتيني جابريل كالديرون، هو الأقرب لتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف تامر عبدالحميد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن إدارة الزمالك انقسمت حول فيريرا لأكثر من سبب مثل عمره البالغ ٧٦ سنة، بجانب المبلغ المالي الكبير الذي طلب المدرب الحصول عليه.

وواصل أن باتشيكو تسبب في انقسام داخل الزمالك أيضا، لأنه سبق وهرب من النادي؛ مما جعل أكثر من شخص باللجنة يتحفظ عليه.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 