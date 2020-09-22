أول تعليق من فيريرا عقب الاعتذار عن تدريب الزمالك

وجه جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، عقب الاعتذار عن عدم تدريب الفريق فى الوقت الحالي، بعد مفاوضات من مجلس إدارة النادي الأبيض.
وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إلى جماهير الزمالك العظيمة، أنا سعيد وفخور حقا بدعوتي لتدريب الفريق مجددا ، لسوء الحظ ولأسباب شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي".
وأردف "كمشجع؛ أتمنى الأفضل للفريق، وأن يتوج يصبح بطلا إفريقيا .... ستكونون دائما في قلبي".
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