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ميدو: مروان محسن يتأثر بالسوشيال ميديا.. والتأهيل الخاطئ وراء تراجع مستواه

الرياضة تبليغ
ميدو: مروان محسن يتأثر بالسوشيال ميديا.. والتأهيل الخاطئ وراء تراجع مستواه
ميدو: مروان محسن يتأثر بالسوشيال ميديا.. والتأهيل الخاطئ وراء تراجع مستواه

أكد أحمد حسام ميدو أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتأثر سلبا بالسوشيال ميديا وانتقادات الجماهير.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "التأهيل الخاطئ بعد إصابة مروان في منتخب مصر كان سببا في تراجع مستوى اللاعب".

أضاف: "مروان يسمع وينصب تركيزه على الانتقادات وهذا يؤثر عليه سلبا".

واختتم حديثه قائلا: "على مروان أن يبعد نفسه عن السوشيال ميديا وتركيزه يكون في الملعب فقط لا غير".

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 