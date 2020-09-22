ميدو يطالب أحمد عيد بارتداء قميص الأهلي.. والأخير يرفض

طالب أحمد حسام ميدو، أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق بارتداء قميص الأهلي وذلك عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه ميدو على شاشة قناة النهار. وقال ميدو لعيد: "حُكمي بعد الفوز عليك؛ ارتداء قميص الأهلي وتقوم بالتقاط صورة به". من جانبه رفض أحمد عيد ذلك مُصرا على تغيير الحكم وقائلا: "مش هيحصل إني ألبس تيشيرت الأهلي". وختم حديثه قائلا: "أبويا في قبره يزعل لو عملت كدة".

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